Сложно и бесперспективно: летающего такси не будет

В компании из Ингольштадта назвали проект нового летательного аппарата очень сложным и бесперспективным в нынешних условиях. Руководство компании Audi приняло решение остановить разработку летающего такси в рамках проекта Pop.Up Next, в котором также принимают участие Airbus и итальянское кузовное ателье Italdesign, сообщает Automotive News.

Audi объявила об участии в проекте Pop.Up Next в марте в 2018 г. на Женевском автосалоне, где была представлена обновленная версия летающего такси. Концепция аппарата заключается в том, что специальная пассажирская капсула может вставать на специальную платформу с колесами для передвижения по земле. При попадании в пробку модуль прикрепляется к летательному аппарату с четырьмя роторами, который доставит пассажиров к месту назначения.

Audi должна была привнести в проект свой опыт в области электрических технологий и батарей, а также систем беспилотного управления. Теперь в компании из Ингольштадта пришли к выводу, что проект Pop.Up Next является слишком сложным решением.

По мнению руководства Audi, должно пройти еще «очень много времени», прежде чем появится возможность серийного выпуска комплексов, которые смогут передвигаться как по земле, так и по воздуху.

На данный момент разработку так называемых «летающих» автомобилей ведут сразу несколько десятков компаний со всего мира. К примеру, над подобным проектом, помимо Airbus, работает и фирма Boeing. Плюс ко всему службу «воздушного такси» собирается запустить фирма Uber, специальную диспетчерскую службу для которой создаст NASA. Кроме того, над такими транспортными средствами работает Daimler в партнерстве с Volocopter, а также китайская Geely вместе с Terrafugia. Наконец, недавно об открытии подобного проекта объявила Hyundai.







