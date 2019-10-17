"Слуги" назвали баснословную сумму для восстановления Донбасса и сказали - денег нет

Конфликт на Донбассе еще не завершен, а в "слуги народа" уже думают над его восстановлением. Так, глава фракции Давид Арахамия считает, что для возвращения к жизни территорий Донбасса может понадобиться сумма более 50 миллиардов долларов и что таких денег в стране нет.

"Сопряженных затрат с реинтеграцией Донбасса - мама не горюй. Исчисляются, наверное, десятками миллиардов. У американского правительства была неосуществленная инициатива по реинтеграции Палестины с фондом в 50 млрд долларов на три года. Я думаю, что у нас суммы могут быть выше", - рассказал Арахамия.

При этом он отметил, что это вопрос задавать еще рано и искать средства будут только после возвращения оккупированных Российской Федерацией территорий.

"Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет", - заявил глава фракции.

Также он указал, что на данный момент невозможно говорить о финансировании Донбасса с политическими партнерами, но заверил, что к решению этого вопроса привлекут экспертов, как только появится возможность.

Напомним, что ранее Арахамия сообщил, что благодаря согласованию "формулы Штайнмайера" для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может укрепить переговорную позицию.

Источник: glavred







