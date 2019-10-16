Курс валют

Новости

Все новости
Общество
Вчера, 23:00
57
Версия для печати

В Вене открыли музей селфи, который назвали раем для инстаблогеров

В столице Австрии Вене в начале октября 2019 заработал новый музей под названием nofilter_museum, посетители которого могут сделать яркие селфи на специально оборудованных локациях, - сообщается на странице Посольства Австрии в Украине в Facebook.

"В 24 залах с яркими стенами и огромными предметами реквизита все необходимое для идеальных фото: бассейны с шариками, цветочные стены, блестящие конфетти и даже бутафорская еда", - рассказывают в музее.

Основательница музея Петра Шарингер надеется, что интерес к селфи повысит интерес молодежи к музеям.

Отметим, стоимость входного билета в музей составляет от 15 до 25 евро, в зависимости от дня и загруженности. При этом билеты нужно покупать на сайте музея заблаговременно на конкретное время. Таким образом удается избегать слишком большого скопления людей у ​​локаций.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Северодонецк превращают в цветущий город. Видео
Пресс-марафон президента Зеленского в прямом эфире (обновлено)
Отказаться от пластика в быту не так уж и трудно, считает винницкая семья. Видео
Совсем скоро у каждого дома будет свой робот-помощник. Видео
Станет ли хитом саундтрек Вакарчука к фильму "Захар Беркут". Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт