В Вене открыли музей селфи, который назвали раем для инстаблогеров

В столице Австрии Вене в начале октября 2019 заработал новый музей под названием nofilter_museum, посетители которого могут сделать яркие селфи на специально оборудованных локациях, - сообщается на странице Посольства Австрии в Украине в Facebook.

"В 24 залах с яркими стенами и огромными предметами реквизита все необходимое для идеальных фото: бассейны с шариками, цветочные стены, блестящие конфетти и даже бутафорская еда", - рассказывают в музее.

Основательница музея Петра Шарингер надеется, что интерес к селфи повысит интерес молодежи к музеям.

Отметим, стоимость входного билета в музей составляет от 15 до 25 евро, в зависимости от дня и загруженности. При этом билеты нужно покупать на сайте музея заблаговременно на конкретное время. Таким образом удается избегать слишком большого скопления людей у ​​локаций.







