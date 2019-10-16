Младенец выжил, пробыв в могиле несколько часов

В Индии супруги хоронили на кладбище своего ребенка, но случайно откопали живую малышку. Новорожденная девочка пролежала под землей несколько часов и выжила.

Индии супруги пришли на кладбище хоронить своего ребенка, который умер в больнице, но случайно откопали зарытого в землю живого ребенка. Плач малыша услышали рабочие, которые копали могилу, и сразу же бросились искать его.

Младенца нашли в глиняном горшке, зарытом в землю. Новорожденная девочка пролежала в нем несколько часов. Выжить смогла благодаря тому, что похоронили ее неглубоко и маленьким легким хватало кислорода.

Сообщается, что девочку увезли в больницу. У ребенка несколько инфекций, и она весит всего 1,5 килограмма. Сейчас она находится в реанимации на вентиляции легких.

Указано, что район, в котором похоронили ребенка, достаточно изолирован и девочка была похоронена где-то четыре-шесть часов до этого, прежде чем ее смогли спасли.

"По словам начальника полиции Абхинандана Сингха, было начато расследование по целью найти его родителей, которым видвинуто обвинение в покушении на убийство и невыполнение родительских обязанностей", - отметили в CNN.

Гендерное неравенство широко распространено в Индии, где предпочтение отдается сыновьям, что привело к рождению миллионов "нежелательных" девочек, которые часто сталкиваются с дискриминацией. По данным американской неправительственной организации "Проект невидимых девочек", ежегодно с помощью аборта индийцы избавляются от десятков тысяч девочек.

Источник: УНИАН







