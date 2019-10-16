Украина заняла первое общекомандное место на ЧМ по сумо

Чемпионат мира по сумо среди взрослых и юниоров (II ранг) в Осаке участие приняли спортсмены из 29 стран, передает УНН со ссылкой на ММСУ. Сборная Украины заняла первое общекомандное место мирового первенства.

Победителями и призерами планетарного первенства от Украины стали:

Женщины - Алина Дуженко (весовая категория 65 кг) - "золото", Карина Колесник (73 кг) - "серебро", Марина Максименко (80 кг) - "золото", Иванна Березовская (80+ кг) - "серебро", Светлана Яремка (абс. в.к.) - "золото" и командная «бронза» у Марии Дрбоян, Светланы Яремка, Иванны Березовской и Алины Дуженко.

Мужчины - Святослав Семикрас (85 кг) - "золото", Важа Даиаури (115 кг) - "бронза", Александр Вересюк (115 кг) - "бронза" и командная «бронза» у Святослава Семикрас, Важи Даиаури, Александра Вересюк и Ивана Сорочинской.

Юниоры: "бронза" женской команды в составе Анны Гаврищук, Ирины Нребенчук, Елизаветы Моренко и Дарьи Корытной, Ирина Гребенчук (75 кг) - "бронза", Елизавета Моренко (75+ кг) - "бронза", Дарья Корытин (абс. в.к.) - "бронза", Николай Солодовников (80 кг) - "бронза", Даниил Явгусишин (100 кг) - "бронза".

Также сборная Украины завоевала пять лицензий на XI Всемирные Игры по неолимпийским видам спорта, которые пройдут в 2021 году.

Напомним, что украинцы завоевали ряд наград на Кубке Европы по сумо.

Источник: УНН







