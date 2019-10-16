Как и когда будет проходить перепись населения 2020

Иллюминаты решили взяться за старое и хотят нас всех посчитать. Правительство говорит, что перепись населения нужна для того, чтобы выявить "мертвые души" и получить общественный срез страны, узнать о жилищном фонде, об источниках доходов украинцев и тому подобное.

Полученная информация, говорят иллюминаты, может стать базой для генерирования управленческих решений практически во всех областях общественно-экономической жизни. Но нас не проведешь. Поэтому как и когда нас будут считать?

1. Последний раз перепись населения проводилась в 2001 году - нас тогда было 484,5млн. В 2010 Николай Янович уберег нас от пересчета, хотя злые языки говорят, что перепись игнорировалась для фальсификаций на парламентских выборах 2012 года. Сейчас нас как бы 41,9 млн, хотя эта цифра может быть преувеличена на 2-3 млн.

2. Опрос продлится примерно три недели - от 3 по 23 декабря 2020 года. Полгода будут еще обрабатывать окончательные данные. Вообще, масоны-технократы сначала хотели просто объединить все реестры, но старшие иллюминаты все же решили провести полноценную перепись.

3. На перепись будет выделено 3,431 млрд грн. На что пойдут деньги? Оплата труда - 1,322 млрд грн, компьютерное оборудование - 1,543 млрд грн, программное обеспечение - 48,8 млн грн. Обработка и систематизация данных обойдется примерно в 122 млн грн.

4. С 10 по 30 ноября 2020 украинцы получат возможность заполнить анкету самостоятельно в электронном виде. Желающим будет предоставлен ​​ключ для саморегистрации. Единственное, на это может потребоваться около часа.

5. Репетицией всеукраинского опроса-2020 станет пробная перепись. Госстат проведет ее в первой половине декабря этого года в Оболонском районе столицы и в Бородянском районе Киевской области.

6. Нас будут спрашивать о трудовой миграции, о рынке труда, о внутренне перемещенных лицах, национальности, языке общения, образовании, состоянии семьи и семейном положение, о квартирном вопросе.

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