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Вчера, 19:00
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Как это было: Славянск, начало войны. Видео

Телеканал ICTV представил документальный проект, посвященный хронике войны на Донбассе. Ленту презентовали к Дню защитников Украины. Это хронологическое изложение эпизодов битвы за Славянск. Известно, что захват Славянска отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 года положил начало гибридной войне на Донбассе.

Авторы ленты использовали архивные видео и записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, которые принимали главные решения в те бурные времена. Это министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-секретарь СНБОУ, который тогда в должности председателя ВР исполнял обязанности Президента, Александр Турчинов, экс-Президент Петр Порошенко, экс-министр обороны Степан Полторак, экс-командующий НГУ Юрий Аллеров, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, экс-народный депутат и командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

Кроме них в каждом из эпизодов появляются герои, которые непосредственно участвовали в тех драматических, героических и трагических событиях.

Источник: sprotyv.info



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