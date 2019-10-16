Как это было: Славянск, начало войны. Видео

Телеканал ICTV представил документальный проект, посвященный хронике войны на Донбассе. Ленту презентовали к Дню защитников Украины. Это хронологическое изложение эпизодов битвы за Славянск. Известно, что захват Славянска отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 года положил начало гибридной войне на Донбассе.

Авторы ленты использовали архивные видео и записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, которые принимали главные решения в те бурные времена. Это министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-секретарь СНБОУ, который тогда в должности председателя ВР исполнял обязанности Президента, Александр Турчинов, экс-Президент Петр Порошенко, экс-министр обороны Степан Полторак, экс-командующий НГУ Юрий Аллеров, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, экс-народный депутат и командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

Кроме них в каждом из эпизодов появляются герои, которые непосредственно участвовали в тех драматических, героических и трагических событиях.

Источник: sprotyv.info







