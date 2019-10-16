Война на дорогах Украины: более 700 ДТП за сутки, 18 погибших

За сутки 14 октября в Украине произошло 730 ДТП, в которых погибли 18 человек. Об этом сообщает прессслужба Национальной полиции. "Только за прошедшие сутки (14 октября) в государстве в ДТП погибли 18 человек. 120 получили травмы. Произошло 730 ДТП", - говорится в сообщении.

В сети этой статистикой поражены, граждане Украины имеют вопросы:

Владимир Беляев: "Чем занимается целый Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины? Эта статистика это прямая оценка качества их работы! Это их прямая ответственность.

Почему до сих пор не контролируется выполнение ПДД в автоматическом режиме?

Сколько еще времени будет продолжаться этот беспорядок и анархия на дорогах ?! Каждый день промедления приводит к человеческим жертвам! На дорогах гибнет больше людей, чем на войне !!!

Кто ответит за эти жизни, сломано здоровья и искалеченные судьбы?

Арсен Аваков (Arsen Avakov), какого черта происходит вообще?! "















