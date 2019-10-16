Если не формула Штайнмайера, то - тотальная мобилизация: шантаж или реальность

Пристайко считает воплощение формулы Штайнмайера "болезненным компромиссом", "путем к миру", альтернативой которому он называет полную мобилизацию. Формулу согласовывало предыдущее правительство, но текущее планирует ее выполнить, заявил министр иностранных дел Украины.

Об этом он сказал журналистам в Люксембурге после заседания комитета по иностранным делам Европарламента.

«Эта «формула Штайнмайера» была придумана и согласована не этим правительством, мы просто, в отличие от предыдущего правительства, выполняем то, на что Украина уже согласилась. Это болезненный компромисс, мы знаем и слышим каждое слово, сказанное против этого, но, вместе с тем, мы все же надеемся, что можно пойти этим путем, не заходя так далеко, чтобы не повредить нашему суверенитету, территориальной целостности больше, чем уже сейчас есть», – заявил он.

Пристайко считает воплощение формулы «путем к миру», альтернативой которому он называет полную мобилизацию.

«Если для народа это приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, мы должны знать, например, я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и стараемся защитить себя без мирного процесса. Все эти опции перед украинским народом, но правительство имеет обязанность выбрать и предложить лучшие из этих решений», – заявил министр.

Как передает УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование текста «формулы Штайнмайера» вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет у Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что «формула» должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

Президент пояснил, что «формула Штайнмайера» дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и отметил, что она не предполагает признание Украиной аннексии Крыма и проведение местных выборов на Донбассе «под дулами пулеметов».

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».

Источник: УНИАН







