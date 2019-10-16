Зеленский наконец-то решил предоставить переселенцам жилье

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечения жильем переселенцев с Донбасса. Он пообещал поговорить со всеми мэрами и губернаторами и убедить их посодействовать с решением этой проблемы.

«Первый шаг — мы должны их обеспечить жильем. Варианты: либо мы строим им жилье, либо мы договариваемся с застройщиками, чтобы это жилье было в том бизнес-кейсе, который они сделали… это может быть и жилье в лизинг… Это реально сделать, встречаться со всеми мэрами, губернаторами, ключевыми игроками в строительном бизнесе, сесть и сказать: дорогой мэр, на тебе 100 тыс. квартир, а у тебя, дорогой мэр, город меньше — на тебе 10 тыс. квартир. Есть большая проблема — неуправляемость с мэрами, и нет совместной позиции с облсоветами — это совместная работа, если бы прошли местные выборы, я бы вам сказал, что за год это бы сделал», — сказал Зеленский.

Он отметил, что вынужденным переселенцам необходимо предоставить жилье и возможность трудоустройства.

Источник: Украинская правда







