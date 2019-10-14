Как страна празднует День Защитника Украины

День начался тем, что Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, что у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Глава государства с супругой возложили цветы и установили лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня Президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

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В течение дня по случаю празднования Дня защитника Украины на территории государства ожидается более 450 мероприятий по всей стране с участием граждан Украины - это более 200 тыс. украинцев. Больше мероприятий будет в Киеве, - сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины Александр Фацевич.

Напомним, в Киеве возле Министерства иностранных дел собрались участники международной акции "Free Markiv", посвященной осужденному к 24 годам тюрьмы в Италии защитнику Украины Виталию Маркиву.

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В 13 часов в Киеве, по случаю 77-й годовщины создания Украинской Повстанческой Армии, начался Марш славы УПА. Собралось несколько тысяч человек. Участие в марше приняли Всеукраинское объединение "Свобода", партии "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов, "Тризуб" им. Степана Бандеры и др.

По материалам СМИ







