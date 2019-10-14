Сирийский гамбит: хроника военных событий

9 октября, Турция официально начала военную операцию "Источник мира" на территории Сирии. Главной своей задачей Турция называет борьбу с террористическим "Исламским государством" и курдскими формированиями. Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем на севере Сирии началось полномасштабное наступление.

Президент США Дональд Трамп назвал "плохой идеей" операцию Анкары. "Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку", – заявил Трамп.

Перед началом операции глава Белого дома сообщил, что уничтожит экономику Турции, если та сделает что-то, выходящее, по его мнению, за рамки.

Однако Турция не услышала союзников по НАТО.



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11 октября турецкая армия обстреляла военнослужащих США в районе Корбань. Власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах", на следующий день минобороны страны сообщило о "ликвидации 415 террористов".



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12 октября сирийские официальные СМИ сообщили о выдвижении военных на север — к пограничным сирийским районам, в которых ВС Турции проводят операцию против курдских формирований.

Пресс-секретарь Национальной армии, поддерживаемой Турцией, Юсеф Хаммуд говорил, что курды перерезали дорогу 712, которая связывает Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. Трасса окружает границу в некоторых местах, а в других – на несколько километров (миль) в Сирию.

"Это продвижение было на новом и неожиданном фронте ... между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном. На этом фронте они смогли отрезать дороги, связывающие Сулук, Тель-Абьяд, Рас-эль-Аун с деревнями в этом районе", – утверждал Хаммуд.

Сирийские союзники Турции утверждали, что взяли под свой контроль стратегически важные дороги в 30 км от границы и захватили более десятка деревень. Представители курдских формирований эту информацию отрицают.



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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвала Турцию остановить военную операцию в Сирии и заявила, что ПАСЕ поддерживает суверенитет Сирии. Она подчеркнула, что с большой озабоченностью следит за событиями, связанными с военной операцией "Источник мира", которую Турция проводит на сирийской территории.

"С большой озабоченностью я слежу за событиями, связанными с военным вмешательством Турции в северную Сирию. Это вмешательство влечет за собой риск сильной напряженности, его гуманитарные последствия для населения региона катастрофические, и я жалею о гибели людей, особенно мирных жителей", – говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Паскье напомнила о резолюции ПАСЕ по войне в Сирии, принятой в 2019 году, в которой всех участников конфликта призывали избежать причинения вреда мирному населению, оказавшемуся в эпицентре боевых действий.

"Ожидаю, что все государства – члены Совета Европы будут уважать эту позицию и действовать ответственно. В то же время я призываю Турцию положить конец военной операции, которая уже привела к серьезным гуманитарным последствиям и представляет реальную опасность нарушения международных стандартов защиты прав человека", – подытожила она.

Евросоюз призвал Турцию остановить "Источник мира".

Минфин США предупредил Турцию о санкциях из-за военной операции.

Но Турция и ее сирийские союзники вновь не услышали голоса мирового сообщества.



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13 октября государственные телеканалы Сирии сообщили о взятии турками населенного пункта Сулук на северо-востоке провинции Ракка.

"Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке Ракка", – сказано в сообщении телеканала Ikhbariya.

Такую же информацию распространило турецкое издание "Анадолу", уточнив, что поселок был зачищен от курдов, которых Анкара считает террористами.

"В рамках операции "Источник мира" от террористов YPG/PKK зачищен поселок Сулук на юго-востоке сирийского района Таль-Абьяд. Проводятся рейды по выявлению остатков террористов", – сообщили в издании.

В этот же день курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск в районе границы с Турцией, сообщают западные СМИ.

«С сирийскими властями достигнуто соглашение, цель которого — предотвратить и противостоять этой агрессии (со стороны Турции — ИФ)», — говорится в заявлении курдской стороны.

В нем отмечается, что сирийские военные разместятся вдоль границы, чтобы оказывать поддержку Сирийским демократическим силам, основу которых составляют бойцы-курды. Курды предупреждают, что одной из задач будет освобождение уже занятой Турцией территории в Сирии. При этом речь пойдёт не только о населённых пунктах, расположенных в зоне проведение нынешней операции Анкары, но также, к примеру, о находящемся намного западнее городе Афин.

В свою очередь, ANF сообщает, что "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, еще 19 – пострадали, и семь танков были уничтожены.

При этом Минобороны Турции сообщило о нейтрализации 525 боевиков в ходе операции в Сирии.

Позже американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, объявил, что ситуация в Сирии "быстро ухудшается" по мере продвижения сил, поддерживаемых Турцией. По его словам, американские войска могут оказаться изолированными на местах дислокации. Таким образом, риск конфронтации между американскими военными и силами Эрдогана увеличивается.



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Ситуация в Сирии остается напряженной.

Возглавляемая курдами администрация в северной Сирии заявила, что 750 человек, связанных с террористической организацией "Исламское государство", смогли убежать из лагеря, где они содержались, после нападения турецких войск.

"По меньшей мере 750 человек связанных с Исламским государством сбежали из лагеря на северо-востоке Сирии, заявили местные чиновники, выражая опасения, что наступление вооруженных сил Турции против курдских сил в этом районе может способствовать ИГИЛ в восстановлении сил на фоне хаоса", - говорится в сообщении.

В курдской администрации заявили, что сирийские боевики, которых поддерживает Турция, напали на лагерь и открыли ворота, дав сбежать людям, которых подозревают в террористической деятельности.

Турция опровергает заявления о побеге пленных боевиков террористической организации ДЕАШ в зоне проведения операции.

"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - заявил Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя сделку "Источник мира", проводимой турецкой армией на севере Сирии, также заявил, что выступает за сохранение территориальной целостности Сирии и не претендует на сирийские земли.

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - утверждает Эрдоган.

Он добавил, что контактирует с президентом России Владимиром Путиным "в течение 24 часов" в связи с ситуацией в Сирии, консультируясь в случае возникновения каких-либо проблем.

"Необходимые шаги мы также делаем вместе", - добавил Эрдоган.





Похоже, как член НАТО, Турция не выполняет свои обязательства. Особенно странными в этом плане выглядят ее отношения с главным оппонентом НАТО на мировой арене - с Россией.

По материалам СМИ



