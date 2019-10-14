Стокгольмский суд навсегда закрепил понятие «Киевская Русь» за Украиной

В октябре 2019 года Международный арбитражный суд Стокгольма вынес решение в пользу Киева об исключительном праве использовать товарный знак «Киевская Русь». Разбирательство длилось более трёх лет.

В суд были представлены более тысячи рукописных документов, инкунабул и архивных материалов.

Несмотря на то, что российская сторона доказывала, что именно Москва является государством-правопреемником Киевской Руси, ибо Рюрик, ставший основателем этого государства, был призван править в Новгород, а не в Киев, суд это не убедило.

Главным аргументом украинской стороны стало то, что главные центры Киевской Руси находились на территории современной Украины, а жители говорили на украинском языке. Именно эти доводы стали решающими.

Более того, суд вынес особое определение, что именно Украина является государством-продолжателем Киевской Руси, а Россию стоит рассматривать как преемника СССР, так, как это было признано всеми членами ООН.

Известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон так прокомментировал это решение: “Наряду с Томосом и безвизовым режимом с Европой, признание нас преемниками Киевской Руси — самое большое достижение Украины за последние 5 лет. Теперь в Москве никто не посмеет сказать, что их государству больше 1000 лет. Преемник Киевской Руси — это Украина, а не Россия. Мы одно из старейших европейских государств”.

После победы в Стокгольмском арбитраже на Украине уже создан комитет по охране нового товарного знака "Киевская русь". Все товары, которые будут под ним выпускаться, пройдут строгий отбор и должны соответствовать лучшим мировым стандартам. Уже к концу этого года на европейских прилавках появятся сало, конфеты и водка премиум-класса “Киевская Русь”.

Российская сторона собирается оспорить решение Стокгольмского арбитража в созданном в январе 2019 года Международном историческом суде, базирующемся в Калининграде.

Источник: panorama







