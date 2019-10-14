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Пушилина арестовали в Москве за долги "ДНР" в миллиард баксов

"В Москве арестовали Пушилина. Это скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое СК России искренне восхитился. Речь идет о деньгах, которые ДНР задолжало "Газпрому" за газ 1 млрд. баксов", - говорится в сообщении.

Игорь Пелых так прокомментировал событие: "В путинской резервации "Приднестровье" за двадцать лет, как они говорят"комунального рая" накопился долг в 6,2 млрд долларов. И это при том, шо собственно Молдове Газпром продаёт газ за 240 дол за 1тыс кубометров, а "процветающему" Приднестровью всего за 65 дол. Кишинёв исправно платит за свои использованные кубы по рыночной цене , а Тирасполь даже такую символическую цену оплатить не в состоянии. Шо характерно мышебратья по своей издевательскопаскудной натуре предъявляют претензии на погашение долга Молдове. Ихний Додон отказывается брать на себя "почетную миссию" оплаты двадцатилетнего аттракциона невиданной рабсейской щедрости для приднестровских "антихвашистов"... Но в случае
возвращения Приднестровья в Молдову по понятиям кремлёвских балалаечников этот долг должен признать Кишинёв. Такие же проблемы будут и у нас в Украине. У кремл...дей это уже проверенный метод создания проблем..."

Источник: obozrevatel


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