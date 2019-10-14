Курс валют

Новости

Все новости
Политика / Главные новости
Сегодня, 08:30
61
Версия для печати

Переговоры в нормандском формате не готовы: соглашения по границе нет

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что содержание итогового документа встречи нормандской четверки согласовано лишь в части формулы Штайнмайера. Относительно контроля над границей - стороны еще не пришли с соглашению.

Такое заявление глава МИД Украины сделал, комментируя сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

"Согласована лишь та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный на данный момент советниками на самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего нет", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, очень много, и они происходят постоянно.

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над ними власти. Несомненно, это делается для возбуждения населения против миротворческой политики Президента Зеленского", - убежден глава МИД.

Напомним, в ЕС заявили, что восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе является необходимым для выполнения Минских соглашений.

Источник: korrespondent



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Пресс-марафон президента Зеленского в прямом эфире (обновлено)
Отказаться от пластика в быту не так уж и трудно, считает винницкая семья. Видео
Совсем скоро у каждого дома будет свой робот-помощник. Видео
Станет ли хитом саундтрек Вакарчука к фильму "Захар Беркут". Видео
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт