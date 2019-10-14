Боевики сигнальными ракетами демонстрируют готовность к разведению сил

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала сигнальные ракеты, которые обозначали готовность боевиков к разведению сил и средств на участках разведения в районах Золотого и Петровского на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"СММ снова зафиксировала сигнальные ракеты, которые обозначали готовность вооруженных формирований к восстановлению разведения сил и средств на участках разведения в районах Золотого и Петровского, однако действия по восстановлению процесса разведения не начались", - говорится в отчете.

Так, по данным отчета, после заседания Трехсторонней контактной группы 1 октября, во время которого было согласовано восстановление отвода сил и средств из участков разведения в районах Золотого и населенного пункта Петровское и план-график выполнения мероприятий, в 12:00 11 октября команда СММ видела как на блокпосту вооруженных формирований на южной оконечности участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету для обозначения готовности восстановить разведения. Однако, по данным Миссии, поскольку ответных действий не было, деятельность по отводу сил и средств не началась.

Также 11 октября в 12:00 примерно в 300 м к северо-востоку от северо-восточного угла участка разведения в районе Петровского команда СММ видела, как член вооруженных формирований запустил сигнальную ракету для обозначения готовности к восстановлению разведения.

"Поскольку ответных действий не было, деятельность по отводу сил и средств не началась", - добавили в СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил позицию Киева, разведения войск на двух определенных участках фронта в Донбассе станет возможным только тогда, когда будут предшествовать по крайней мере 7 дней полного соблюдения режима прекращения огня. Однако, поскольку боевики каждый день в 20-25 раз обстреливают позиции ВСУ, сигнальные ракеты не могут быть квалифицированы как желание действительно начать разведение.

Источник: unn



