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Рукопись самого старого романа в мире нашли в доме потомков японского феодала

Рукопись пятой части «Повести о Гэндзи», которая считается самым старым романом в мире, нашли в доме потомков японского феодала в Токио, пишет газета The Guardian.

Автором книги, написанной в XI веке в эпоху Хэйан, считают придворную даму Мурасаки Сикибу. В книге рассказывается о сыне императора — Гэндзи. Оригинальный текст до наших дней не сохранился. Самую старую версию романа записал поэт Тэйка, который также жил в XI веке.

Ранее только четыре из 54 частей произведения считались копиями рукописи Тэйка. Найденная часть также принадлежит его авторству.

В найденной главе речь идет о встрече главного героя с девушкой Мурасаки, которая в итоге стала его женой.

Источник: https://journalist.today



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