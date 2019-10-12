Первый пошел: за что Пашинского "закрыли" без права на залог

Соня Кошкина рассказала историю о том, что команда Зе планирует немедленные посадки, и первым в списке тех, кого планировалось закрыть, был Сергей Пашинский. И его - отправили на нары. Адвокат бывшего депутата Пашинского, Андрей Федур, заявил, что прокурор не предоставил новых доказательств по делу о стрельбе после возобновления производства, закрытого в 2017 году.



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Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

"С момента закрытия дела в 2017 году за отсутствием состава преступления до возобновления производства и объявления подозрения в 2019 году, никаких новых доказательств против Пашинского не получено", - отметил Федур.

Он добавил, что 9 октября должно состояться судебное заседание, на котором объявят полный текст судебного решения.

"...Прокурор никаких новых доказательств не подавал", - отметил защитник Пашинского.

Федур заверил, что будет подавать апелляцию на решение суда о взятии Пашинского под стражу на два месяца, до 4 декабря без права внесения залога.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

7 октября 2019 года суд начал повтроное рассмотрение этого дела и принял решение о взятии Сергея Пашинского под стражу.

По словам адвоката Сергея Пашинского, решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно произвольным.

"Решение является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков, к тому же перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна", - заявил Федур.



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Директор ДБР Роман Труба заявил, что Генеральная прокуратура Украины в уголовном производстве в отношении подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского модерировала дело в пользу нардепа.

"Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые повреждения", - сказал Труба.

По его словам, впоследствии уголовное производство забрала Генеральная прокуратура Украины.

"Генпрокуратура в течение всего времени модерировала его в пользу народного депутата. Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим. Акцентирую ваше внимание - Генпрокуратура Украины не расследовала действий народного депутата, как причинившее другому лицу тяжкое телесное повреждение. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту", - сказал Труба.

Он добавил также, что Генпрокуратура "выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Нацполицию Украины".

"Следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это производство. Первый раз в 2017 году. Во второй раз производство было закрыто в марте 2019 года, через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР. Третий этап расследования - это настоящий этап. Это когда расследование было разблокировано и в настоящее время проводится следователями ГБР", - отметил Труба.

"2,5 года следователи Генпрокуратуры Украины не расследовали уголовное производство, а пытались дважды закрыть его, при том - игнорировали указания и рекомендации, которые предоставил Печерский райсуд", - сказал он.

Труба добавил, что дело Пашинского может быть переквалифицировано, но не уточнил, на какую статью.



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Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Во время пресс-марафона 10 октября президент Зеленский на вопрос о деле Пашинского ответил так:

"Когда я пришел, на второй день, думал, мы будем сажать всех коррупционеров. При этом, когда первые наручники надели, все сказали" ай, яй, яй ", президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: "ок", но я могу собирать совещания и говорить с правоохранителями их действия? Ага, так нельзя. А если ходит бандит по улице, мне звонят и говорят: "Этот человек убивает, лжет, был депутатом"... я могу их спросить: где посадки таких людей? Ну, вы можете, но очень аккуратно. То есть, я должен еще слова подбирать не дай Бог, это будет влияние... Выйдите на улицу и у ста людей спросите: "Пашинский - бандит?» - Я вам сто из ста даю, люди скажут "да"..."

Известный журналист Соня Кошкина, прокомментировала слова Зеленского:

"Выйдите на улицу и у ста человек спросите: бандит ли Тимошенко?"

"А что, так можно было?", - спросил бы Виктор Федорович.

Шикардосний аргумент..."

Источник: censor







