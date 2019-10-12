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Оказывается, ГБР нечего предъявить Порошенко, даже подозрения

На сегодня в Государственном бюро расследований нет проекта подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко ни в одном из производств. Об этом во время брифинга заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"В отношении производства за возможное недекларирование доходов бывшим президентом Петром Порошенко. Действительно, такие производства есть, сведения о них внесены недавно. Мы только начали изучение и планирование, никаких следственных действий в производствах не было", - сказал Труба.

По его словам, к моменту регистрации уголовного производства в отношении недекларирования доходов таких производств было 12.

"Соответственно увеличилось их количество. Во всех производствах екс-президент допрашивается как свидетель... По состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения екс-президенту Петру Порошенко. Мы проводим комплекс следственных действий для установления или наличия или отсутствия состава преступления чиновников государства", - заявил он .

Источник: unn



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