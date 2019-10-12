Более 40% переселенцев не имеют собственного жилья - опрос ООН

Более 40% внутренне перемещенных лиц считают отсутствие собственного жилья своей наиболее острой проблемой. О таких результатах исследования сообщила представитель Международной организации по миграции ООН Ирина Локтева во время пресс-конференции в Киеве.

"По данным опроса, наиболее острой проблемой для ВПО остается отсутствие собственного жилья. Об этом сообщили 41% опрошенных", - отметила Локтева.

По ее словам, большинство ВПО продолжают жить в арендованном жилье 49% живут в арендованных квартирах, 10% - в арендованных домах, и 5% - в арендованных комнатах. Доля ВПО, проживающих с родственниками или принимающими семьями, составляла 13% и осталась почти неизменной по сравнению с пятью предыдущими раундами. 12% ВПО живут в собственном жилье. 4% продолжают проживать в общежитиях и 2% - в центрах коллективного проживания ВПО.

36% ВПО сообщили, что меняли квартиры по крайней мере один раз в нынешнем месте жительства. Высокая цена жилья была основной причиной переезда в другое помещение, о чем сообщили 61% ВПО, которые переехали в пределах нынешнего места жительства. Другими часто упоминаемыми причинами были плохие условия проживания (39%) и выселения, инициированное собственником жилья (23%).



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Приведенные данные были получены в результате исследования, проведенного в апреле-июне 2019 года. В течение этого периода две тысячи четыреста один ВПО было опрошено с помощью метода личного интервью в 300 территориальных единицах страны. Выборка территориальных единиц была создана для всех областей Украины, контролируемых правительством, и структурированная пропорционально количеству зарегистрированных ВПО. Четыре тысячи семьдесят три ВПО, зарегистрированные в Единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц Министерством социальной политики Украины, были опрошены с помощью метода телефонных интервью.

Тысяча двести пятьдесят пять лиц, пересекающих линию разграничения, были опрошены с помощью метода личных интервью с лицами, пересекающими линию разграничения в течение мая 2019 года. Опрос был проведен в пяти контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), что на данный момент функционируют в Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, было проведено пять обсуждений в фокус-группах в Тернополе и Изюме, с ключевыми информанта - в Сумах и Житомире, и с ВПО, которые вернулись на ТНКУ (территории, неподконтрольные правительства - ред.), - в Старобельске. Обсуждение в фокус-группах охватывали лиц, проживающих как в городах, так и в селах.



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Напомним, согласно данным ООН, в Украине проживают 1,4 миллиона ВПО и более 5000 беженцев и искателей убежища. Ключевыми проблемами в Украине они называют административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства.



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Вернуться на свое прежнее место жительства в Донбассе после завершения конфликта планируют 22% внутренне перемещенных лиц. Еще 21% переселенцев допускают такую ​​возможность в будущем, а 36% - не собираются возвращаться.

Еще 1% переселенцев планируют вернуться в ближайшее время домой, 19% - затруднились с ответом, 1% - не ответили на вопрос, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц, их домохозяйств , а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.



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Доля переселенцев, посещали неподконтрольные территории после перемещения, составляет 49%.



Почему переселенцы посещают оккупирован Донбассе

74% ездят на оккупированный Донбасс для посещения и содержание жилья,

52% - для посещения друзей или семьи,

21% - перевозки имущества,

10% - особые события, например свадьба и похороны,

4% - исследование возможности возвращения,

3% - операции с имуществом (продажа, аренда),

1% - другое,

1% - не ответили на вопрос.



Почему переселенцы не ездят на оккупирован Донбассе

47% назвали причиной опасности для жизни,

33% - отсутствие необходимости

23% - недостаток финансовых возможностей,

16% - здоровье,

17% - политические мотивы,

9% - отсутствие на тех территориях имущества, друзей или родственников,

2% - другое,

5% - не ответили на вопрос.



Наиболее существенными проблемами посещения оккупированных территорий, по мнению переселенцев, являются: очереди на линии разграничения, большие финансовые затраты и недоступность транспортного сообщения.



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Мониторинг проводила Международная организация миграции в сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в апреле-июне 2019 году в всех подконтрольных власти областях Украины. В частности, 4073 внутренне перемещенные лица было опрошено с помощью телефонного интервью, 2401 - методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 методом личного интервью было опрошено 1255 человек, которые пересекают линию разграничения.

Источник: 24tv.ua







