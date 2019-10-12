Девятилетний ребенок в США, похоже, убил пять человек, полиция разбирается

В США девятилетнего ребенка обвинили в убийстве трех детей и двух взрослых с помощью организации пожаров в трейлерном парка. Об этом сообщает Associated Press.

"Девятилетнего ребенка обвиняют в убийстве первой степени трех детей и двух взрослых из-за пожара в трейлерном парка в штате Иллинойс. Также ребенку предъявили обвинения в двух поджогах и в поджоге с отягчающими обстоятельствами. Пол несовершеннолетнего не разглашается", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди жертв - годовалый ребенок, двое двухлетних детей, а также 34-летний мужчина и 69-летняя женщина. Они погибли во время пожара в трейлерном парка "Тимберлайн" 6 апреля.

"Такого маленького ребенка не обвиняли в массовом убийстве с 2006 года. Учитывались все случаи, когда за последние 13 лет погибли четверо или более людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат штата округа Вудфорд Грег Мингер не раскрывает подробностей о подозреваемом, включая возможные отношения с жертвами. Он изучил несколько сообщений о пожарах, прежде чем перейти к уголовному преследованию. Коронер Вудфордського округа Тим Руестман заявил, что пожар начали намеренно.

"Главной проблемой для прокуроров доказать, что ребенок планировал убийство заранее, что необходимо для обвинения по делам первой степени. Девятилетние дети не знают, что Деда Мороза не существует. Они не знают, что люди умирают и не возвращаются к жизни. Я не знаю, могут ли девятилетние планировать убийство", - сказал бывший адвокат по делам несовершеннолетних в Чикаго Керосин Костопулос.

Указано, что 14 лет - это минимальный возраст уголовной ответственности во многих странах, включая Германию. При этом, в 1890-х годах Иллинойс стал одним из первых мест в мире, который создал суд для несовершеннолетних, тем самым выделив несовершеннолетних из системы взрослых.

"Если он будет осужден, ребенка можно поместить на испытательный срок по крайней мере на пять лет, но не старше 21 года. Терапия и консультации были бы возможными", - сказал Грег Мингер.

Отмечается, что подозреваемому будет предоставлен адвокат и его будут судить. Согласно закону Иллинойса, подозреваемого моложе 10 лет нельзя задерживать. И дело несовершеннолетнего не может рассматривать суд присяжных, если несовершеннолетний не обвиняется как взрослый.







