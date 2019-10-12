Шо, опять? Команда Зе анонсирует очередной эксперимент по модернизации Нацполиции

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал очередную реформу Нацполиции. Одним из первых шагов, по словам Гончарука, является создание единого интегрированного органа в Нацполиции, который объединит специалистов по борьбе с организованной преступностью.

"Интегрированный орган в Нацполиции, который даст возможность в регионах людям работать, напрямую подчиняясь Киеву, а не руководителям на местах. Это эксперимент, но надеюсь, что даст возможность эффективнее бороться с преступностью", - сказал он.

Напомним: новый глава Нацполиции Клименко заявил, что "выбранный курс менять не собирается".

Источник: censor







