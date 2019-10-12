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В Украине неидентифицировано более полутора тысяч погибших в конфликте на Донбассе

В Центре учета генетических признаков человека в Украине содержится более 900 ДНК-профилей неидентифицированных погибших из зоны проведения АТО / ООС. Об этом сообщили в ответ на запрос в департаменте коммуникации МВД Украины.

"По состоянию на 30 сентября 2019 из 1677 карточек ДНК-профилей образцов неопознанных погибших к центральному учета генетических признаков человека помещены ДНК-профили 942 неопознанных погибших из зоны проведения АТО / ООС", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Украине на учете более 1,6 тыс. ДНК-профилей образцов неопознанных трупов людей.

Как сообщал УНН, в рамках гуманитарного проекта ВС Украины "Эвакуация 200" полицейские Донетчины идентифицировали около полутысячи тел погибших военнослужащих.

Источник: unn



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