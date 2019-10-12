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Кто будет смотреть за независимым государственным институтом - Службой Безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе президента №744/2019 от 11 октября.

«Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа.

Известно, что Семенченко руководил управлением Службы безопасности Украины в Житомирской области с сентября 2013 по март 2014. До назначения в Житомирскую область занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области. Имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года.

Источник: president



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