«Натуральный афродизиак»: холестерин - природное вещество для хорошей потенции

Холестерин это важный элемент продуктов человеческого организма, роль которого очень важна для правильного гормонального баланса у женщин и мужчин. Другими словами, у женщин в достаточном объеме вырабатывается гормон эстроген, а у мужчин – тестостерон. Таким образом, у мужчин уровень потенции находится в прямой зависимости от уровня холестерина в крови.

Об этом в своих материалах в блоге пишет американский аналитик, ученый Бретт Маккей. Он ссылается на научные исследования, размещенные на сайте.

По его словам, в массы идея о вреде холестерина проникла благодаря усилиям ученого Ансела Киза, который разрабатывал меню сухих пайков для солдат Второй Мировой войны. Он имел влияние на конгрессменов, политиков. По мнению Бретта, его выводы относительно излишнего содержания жира в сухпайках военных оказались ошибочными. Но к тому времени, как убеждение Киза, что животный жир в сухпайках плохо влияет на самочувствие солдат, стало убеждениями политиков и конгрессменов, производители продуктов уже сильно разрекламировали продукты без холестерина – и эти продукты вдруг стали очень популярными у населения. Когда такие продукты начали хорошо продаваться, в обществе укрепился миф о вреде холестерина для здоровья мужчин и женщин.

Таким образом, теперь, в 3 тысячелетии о вреде холестерина сложился стойкий миф, который нужно развеять.

Например, есть распространенное мнение, что холестерин плохо влияет на самочувствие. Но это неверное утверждение, считает Б.Маккей.

«Ваше тело производит около 80% необходимого ему холестерина, а остальные 20% получает из еды. 20-25% производимого телом холестерина создаётся в печени из жирных кислот. Также он производится в кишечнике, надпочечных железах и репродуктивных органах. Когда вы поглощаете еду, содержащую холестерин, ваше тело его использует. Если вы поглощаете много холестерина, тело уменьшит его производство. Если мало, тело увеличит его производство», - пишет он.

По словам ученого, «холестерин – не злодей», если речь идет о гормональном балансе организма человека.

«Половые гормоны состоят из холестерина. Тестостерон – гормон, растящий волосы на груди и придающий вам силу – состоит из холестерина. И не только он. Эстроген и половые гормоны, необходимые женщинам, также сделаны из холестерина. Холестерин – прекурсор тестостерона, поэтому распространённым побочным эффектом у мужчин, принимающих лекарства, понижающие уровень холестерина, является уменьшение либидо и появление проблем с эрекцией. Несколько исследований подтвердили связь между низким уровнем холестерина и низким уровнем тестостерона», - сказал он.

Вывод - все хорошо в меру, и холестерин так же необходим оиганизму, как, скажем, витамины, и вовсе отказываться от него - вредно.

Источник: golos







