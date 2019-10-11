Зеленский: У меня уже аллергия на "капитуляцию" - этого не будет

Президент Владимир Зеленский в Одессе на встрече ко Дню защитника Украины заявил, что у него уже аллергия на панику в обществе в отношении "капитуляции". Он заверил, что не предаст интересы Украины:

"Уважаемые воины, я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия 24 часа в сутки.

Моя позиция в этом вопросе была и остается неизменной... Это позиция украинского народа, которую я, как президент, буду защищать: Донбасс - это Украина, и там должен царить мир.

Предстоит полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под вниманием не пулеметов, а международных наблюдателей.

Мы никогда не забудем и об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом.

Поверьте, я уже имею действительно аллергию на слово "капитуляция" - и хочу еще раз всех заверить: сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не про меня, и это не про Украину".

Источник: pravda







