Дебальцево должно быть украинским, но боевики уходить не собираются

Боевики в ходе разведения сил, не собираются уходить из Дебальцево, хотя, согласно Минским соглашениям, этот город должен находиться на подконтрольной Украине территории, сообщает блогер Денис Казанский на своей странице в «Facebook»

Проблема, которая возникла с разведением войск на участке Петровское-Золотое - лишь разминка. Дальше начнется самое интересное, когда мы дойдем до разведения войск в районе Дебальцево, считает Казанский.

"Уже много раз об этом писал, и повторюсь еще раз. Дебальцево, согласно минским соглашениям, должно оставаться под контролем украинского правительства. Следовательно, когда начнется разведение войск на этом участке, вооруженные формирования ДНР должны будут оставить этот город и отойти подальше, к Енакиево (на карте это синяя линия).

Пока что боевики утверждают, что не будут уходить из Дебальцево. За этот город они заплатили слишком высокую цену. Но если они откажутся уходить, ни о каком разведении войск не может быть и речи. Тогда получится, что только украинская сторона отводит войска в одностороннем порядке. Уверен, что общество с этим никогда не согласится.







