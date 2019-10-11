Курс валют

Новости

Все новости
Политика / Армия
Сегодня, 18:00
0
Версия для печати

Дебальцево должно быть украинским, но боевики уходить не собираются

Боевики в ходе разведения сил, не собираются уходить из Дебальцево, хотя, согласно Минским соглашениям, этот город должен находиться на подконтрольной Украине территории, сообщает блогер Денис Казанский на своей странице в «Facebook»

Проблема, которая возникла с разведением войск на участке Петровское-Золотое - лишь разминка. Дальше начнется самое интересное, когда мы дойдем до разведения войск в районе Дебальцево, считает Казанский.

"Уже много раз об этом писал, и повторюсь еще раз. Дебальцево, согласно минским соглашениям, должно оставаться под контролем украинского правительства. Следовательно, когда начнется разведение войск на этом участке, вооруженные формирования ДНР должны будут оставить этот город и отойти подальше, к Енакиево (на карте это синяя линия).

Пока что боевики утверждают, что не будут уходить из Дебальцево. За этот город они заплатили слишком высокую цену. Но если они откажутся уходить, ни о каком разведении войск не может быть и речи. Тогда получится, что только украинская сторона отводит войска в одностороннем порядке. Уверен, что общество с этим никогда не согласится.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Пресс-марафон президента Зеленского в прямом эфире (обновлено)
Отказаться от пластика в быту не так уж и трудно, считает винницкая семья. Видео
Совсем скоро у каждого дома будет свой робот-помощник. Видео
Станет ли хитом саундтрек Вакарчука к фильму "Захар Беркут". Видео
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт