Скандал по поводу вмешательств в избирательную кампанию Трампа украинских чиновников продолжается

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал электронную переписку между представителями Национального комитета Демократической партии США (DNC), которая, по его мнению, говорит о сговоре между украинскими должностными лицами и DNC / штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон, сообщает УНН со ссылкой на страницу Джулиани в Twitter.

В сообщении идет речь о переписке между Али Калупа (консультант DNC) и Луисом Миранда (директором по коммуникациям DNC) от 3 мая 2016 года, в которой они обсуждают делегацию из 68 украинских журналистов-расследователей, которые приехали в США на форум Open World Society. Один из представителей DNC сообщил, что познакомил журналистов с Майклом Исикоффим, вероятно, по делу Пола Манафорта (в то время председатель предвыборного штаба Дональда Трампа).

На днях в США объявили об аресте двух бизнесменов из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни Льва Парнаса и Игоря Фруман по обвинению в незаконном финансировании иностранными средствами избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

А еще - старший советник госсекретаря США Майкл Маккинли подал в отставку в связи с "неспособностью Майкла Помпео защитить сотрудников, связанных с делом в Украине". Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post, пишет УНН.

По ее данным, Маккинли был разочарован недостаточной поддержкой со стороны госсекретаря тех дипломатов, которые были связаны с делом о вероятном давление на власти Украины со стороны США и были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президенту США Дональда Трампа. Особенно Маккинли был обеспокоен отставкой посла США в Украине Мари Йованович после обвинения со стороны СМИ в ее нелояльности правительству. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани тогда заявил, что американский лидер попросил Помпео ее освободить.

Майкл Маккинли ни был непосредственно связан с повесткой дня в Украине. В разное время он был послом США в Афганистане, Колумбии, Перу и Бразилии. В последнее время он был тесно связан с международными отношениями с Венесуэлой, Мексикой и Афганистаном.

Источник: unn







