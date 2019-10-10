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Кошачья жизнь. Увеличить губы своей... кошке решила неадекватная модница

Попытка модницы в одном из московских салонов красоты увеличить губы своей кошке закончилась дракой. Конфликт начался, когда администратор салона отказала посетительнице в проведении этой процедуры. После того, как неравнодушные посетительницы попытались защитить животное, его хозяйка набросилась на них с кулаками, рассказали в сюжете новостей "Коментариев".

Все началось с того, что в салон красоты пришла девушка вместе со своей кошкой. Буквально с первых минут разговора все присутствующие были ошарашены просьбой москвички – она попросила увеличить губы своей кошке с помощью ботокса.

Сначала от столь неразумной идеи отговорить клиентку попыталась администратор салона, а после – другие посетительницы. Одна из них, когда словами девушку убедить не удалось, попыталась забрать кошку, чтобы уберечь ее от издевательств. Тогда владелица животного накинулась на администратора и клиентку с кулаками, забрала у них из рук кошку и быстро скрылась.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Китае породистый кот по кличке Сяопи не удержался, и за ночь спарился с пятью кошками. После бурной ночи любви, четвероногий получил истощение организма и ему пришлось ставить капельницу с глюкозой.

Источник: comments



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