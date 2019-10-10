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Пресс-марафон президента Зеленского в прямом эфире

Сегодня, 10 октября, прямо сейчас, в Киеве уже третий час проходит пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства отвечает на вопросы журналистов на Kyiv Food Market - гастропросторе, который недавно открылся на улице Московской в центре Киева.

В Офисе президента решили провести встречу главы государства с журналистами в новом формате: они смогут задать вопрос группами по семь-десять человек, эти группы, как планируется, будут меняться каждые полчаса.

Аккредитовано 300 журналистов.

Радио Свобода транслирует пресс-марафон. Включаемся, смотрим в прямом эфире. Включаем, смотрим. Позже мы опубликуем ответы президента Зеленского различным изданиям в том виде, каком они их услышали.


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