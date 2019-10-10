В Минздраве рассказали, сколько украинцев нуждаются в трансплантации

В бюджете-2018 на трансплантацию было заложено 600 миллионов гривен. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала во время круглого стола, что в этой сложной операции нуждается около 5 тысяч человек ежегодно.

"Если мы посмотрим по потребностям, которые у нас на сегодня есть - это трансплантация костного мозга максимально, наибольшее количество - являются почки. Также это еще и печень, и сердце, и легкие, и почка-печень и легкие. Если мы говорим о расчетной потребности, почки - это порядка 3 тысяч, а печень - более тысячи и еще отдельные определенные виды...", - сказала Скалецкая.

Глава Минздрава уточнила, что ежегодно в трансплантации в Украине нуждается около 5 тысяч человек. Это приблизительные расчеты по различным видам трансплантации. Когда в Минздраве будет реестр, они будут иметь лучший учет. Тогда и будет установлена реальная потребность.

По словам Зоряны Скалецкой, в 2018 году в государственном бюджете на трансплантацию было заложено 600 миллионов гривен.

"В 2019 году в нас уже заложено 689 миллионов гривен, из них потрачено уже 600. И еще есть средства на поданные заявки, уже на сегодня комиссии будут заседать. И еще есть заявки, и нам нужно еще выделить средства", - добавила глава Минздрава.

Источник: comments







