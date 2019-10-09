На перепись населения в 2020 году заложили более 3 млрд грн

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на проведение запланированного общенациональной переписи населения предусмотрено более 3 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс службу Министерства финансов Украины.

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год на статистические наблюдения заложено почти 3,5 млрд грн. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году второй за время независимости общенациональной переписи населения предусмотрены в объеме 3431 млн грн", - говорится в сообщении.

В то же время, кроме переписи Украина продолжит осуществлять другие наблюдения - на них правительство планирует потратить в 2020 году 10,6 млн грн. В частности, как и каждый год, в 2020 году продолжится регулярное обследование условий жизни домохозяйств.

"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 дополнительно стоить бюджета 7,3 млн грн (для сравнения, в 2019 году эта сумма составляла 5,5 млн грн)", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, сегодня мы имеем парадоксальную ситуацию: хотя правительство собирает уникальные, качественные данные, доступ к ним очень ограничен даже для многих правительственных ведомств.

"Министерство финансов выступает за открытие обезличенных микроданных об условиях жизни украинских домохозяйств, собранных на средства налогоплательщиков, для всех желающих исследователей и работает над этим в партнерстве с Госстатом и Минэкономразвития. Тогда 2020 год войдет в историю не только как год второй переписи, но и как год, когда выборочные данные наконец откроют свой мощный потенциал", - отметил заместитель министра финансов Юрий Джигир.

Напомним, Министерство финансов Украины активно готовится к рассмотрению проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год в Верховной Раде, который состоится 18 октября.

Источник: unn







