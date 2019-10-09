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Транспорт / Технологии
Вчера, 20:00
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Китайцы попробуют разогнать маглев-поезд до 1000 км/ч

Китай вновь пытается вырваться вперед в глобальной гонке скоростных поездов. При помощи магнитной левитации инженеры China Railway Group собираются позволить составам ускоряться до впечатляющих 1000 км/ч, то есть до скорости самолетов.

Экспериментальный участок железной дороги внутри вакуумной трубы, в которой электромагниты будут охлаждаться до состояния сверхпроводимости, заложат в провинции Хубэй в начале следующего года и протянут на 200 км, пишет Asia Times. В качестве тестового транспортного средства китайские инженеры планируют задействовать прототип маглев-поезда, представленный весной этого года. Испытания должны начаться в 2020 году и на первых порах будут проводиться на минимальной скорости 600 км/ч.

Если в конечном итоге тесты пройдут успешно, инновационную маглев-трассу протянут от провинции Хубэй к Гуанчжоу. Ее протяженность составит 2200 км, а преодолеть ее можно будет примерно за 2 часа.

Отметим, что в 2002 году немецкие инженеры построили в Китае первый испытательный участок маглев-дороги, позволяющий развивать до 430 км/ч на отрезке между центром Шанхая и городским аэропортом Пудун. С тех пор в КНР открылось свыше 30 000 км сверхскоростных железных дорог. Китайские чиновники убеждены, что путешествия на поезде более эффективны, нежели путешествия на самолете, — но только при условии, что поезда не уступают своим летающим «коллегам» в плане временных затрат на дорогу. Маглев Шанхай — Пекин, способен разгоняться до 430 км/ч.

Сейчас мировой рекорд по скорости маглев-поезда принадлежит Японии, где поезд разогнали до 603 км/ч на экспериментальном участке.

Источник: itc.ua



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