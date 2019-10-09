Военный завод в Изюме разработал новую оптико-прицельную станцию наведения

ГП «Изюмский приборостроительный завод» разработал оптико-прицельную станцию наведения ОПСН-И. Прицел впервые представят на выставке «Оружие и безопасность», сообщили в ГК «Укроборонпром».

ОПСН-И оснащен телевизионной и тепловизионной оптикой, позволяющей обнаруживать цели и наводить на них высокоточное вооружение. Может устанавливаться на беспилотные летательные аппараты, вертолеты и корабельные прицельные комплексы. Оптико-прицельная станция соответствует нормам НАТО.

Выставка пройдет с 8 по 11 октября в Международном выставочном центре в Киеве.

Источник: vecherniy.kharkov







