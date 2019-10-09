Что творит чашка кофе: поразительные секреты кофейной психологии

Ученые полагают, что этот напиток делает людей более сговорчивыми: выпив чашечку вкусного кофе, человек легче меняет свое мнение и чаще говорит «да». К такому заключению пришли ученые из австралийского Квиндследского университета.

Для того, чтобы подтвердить эту теорию, среди 140 студентов учеными был поставлен интересный эксперимент. Молодым людям были заданы непростые вопросы об их отношении к абортам и эвтанзии. Затем респондентам предлагали просто апельсиновый сок и сок с добавлением кофеина.

После этого студентов ознакомили со статьями, в которых аргументированно доказывалась точка зрения, противоположная их убеждениям. В конце опроса молодые люди отвечали на те же вопросы, которые им были заданы в начале эксперимента.

Оказалось, что студенты, выпившие сок с кофеином, легче соглашались с противоположной точкой зрения и оппонентами, становились сговорчивее.

Руководитель эксперимента, Перл Мартин, считает, что такие результаты впечатляют:

«Только представьте, как продукты, содержащие кофеин, например кофе, чай, кола или энергетические напитки, могут повлиять на то, насколько человек верит теле- и радио рекламе, политическим заявлениям, прочитанному отзыву о фильме или, наконец, как он себя ведет на деловой встрече в момент обсуждения рабочих вопросов», – отметил ученый.

Источник: smak







