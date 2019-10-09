Отказаться от пластика в быту не так уж и трудно, считает винницкая семья. Видео

В Виннице семья полностью отказалась от пластика, и за полгода разумного потребления уже привыкла искать альтернативу полиэтиленовым пакетам, используя мешочки собственного производства. Они так же не пользуются полиэтиленовой посудой и занимаются сортировкой мусора.

По словам Юлии Березовской, от пластика отказались тогда, когда увидели, сколько пакетов за неделю используют. Посуду семья винничан заменила на стеклянную, вместо пакетов дети и взрослые пользуются хлопчатобумажными сумочками, а кофе пьют из бамбуковых стаканчиков.

Кроме того, семья использует натуральные шампунь и мыло, которые делают собственноручно из оливкового масла, а посуду винничане моют специальной пастой (из горчичного порошка, соды и натертого кокосового мыла), которую хранят в стеклянной колбе.

А пластик, без которого пока еще нельзя обойтись, члены семьи тщательно сортируют.

Источник: unian







