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Вчера, 12:00
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Отказаться от пластика в быту не так уж и трудно, считает винницкая семья. Видео

В Виннице семья полностью отказалась от пластика, и за полгода разумного потребления уже привыкла искать альтернативу полиэтиленовым пакетам, используя мешочки собственного производства. Они так же не пользуются полиэтиленовой посудой и занимаются сортировкой мусора.

По словам Юлии Березовской, от пластика отказались тогда, когда увидели, сколько пакетов за неделю используют. Посуду семья винничан заменила на стеклянную, вместо пакетов дети и взрослые пользуются хлопчатобумажными сумочками, а кофе пьют из бамбуковых стаканчиков.

Кроме того, семья использует натуральные шампунь и мыло, которые делают собственноручно из оливкового масла, а посуду винничане моют специальной пастой (из горчичного порошка, соды и натертого кокосового мыла), которую хранят в стеклянной колбе.

А пластик, без которого пока еще нельзя обойтись, члены семьи тщательно сортируют.

Источник: unian



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