Жители прифронтовых поселков умоляют не отводить украинские войска

Практически во всех городах Украины прошли вече — акции общественного сопротивления под лозунгом "Нет капитуляции!" Участники митингов протестовали против разведения войск на линии соприкосновения и принятия законов, которые могут привести к потере государственного суверенитета Украины.



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В пгт Новгородское — между мирным городом Торецком и оккупированной Горловкой — активисты развернули плакат: "Не отводите от Нью-Йорка украинские войска!"

Поселение, основанное выходцами из Пруссии еще во времена Екатерины II, до 1951 года называлось Нью-Йорком. Новгородское и Торецк часто страдают от обстрелов с неподконтрольной территории.



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В Станице Луганской провели автопробег и окружили 40-метровым флагом Украины стелу "Україна".

Волонтер советник главы Станично-Луганской районной администрации Наталья Журбенко, известная больше как Света Светикова написала в Facebook:

"Напоминаю тем, кто "в танке", у нас по линии фронта проживает 240 тысяч детей! Кто дал право так лихо распоряжаться их жизнями?! Я никогда не скрывала, что я против отвода войск, моя позиция остается неизменной! Мы нашим 40-метровым флагом окружили слово "Україна", показывая единство. Но не весь островок, где находится это слово, смогли обернуть, не хватило прапора… прям как в реальной жизни. У нас 400 км открытой границы. Поэтому нам надо увеличивать нашу силу, наше единство и пошить новый прапор, обернув всю нашу Неньку, ми выборем Победу!"



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Пенсионерка, жительница Станицы Луганской, рассказала "Фактам":

"В Станице Луганской во время обстрелов со стороны неподконтрольной территории погибли 48 человек, пострадали дома. Окраину Станицы, на которой мы живем, отвоевывали в 2014-м тяжело. В ходе боевых действий пострадали коммуникации, у нас пару месяцев не было телефонной связи и восемь месяцев не было света.

До середины 2016 года мы жили с открытым погребом, куда постоянно спускались ночевать, как только наши знакомые в Луганске звонили, предупреждая: "К вам пошли "Грады". Возле нашего дома лег снаряд. Стекла вылетели, стены начали расходиться, у дома в прямом смысле слова поехала крыша. Из-за постоянных обстрелов вылетевшие стекла мы решились поменять лишь в 2016 году. А по позициям ВСУ за околицей враг продолжает стрелять и сейчас.

В мирное время я, как и многие жители Станицы, работала в Луганске, до которого ехать 15 минут. И, конечно, лишились работы. Но ее нет и у тех, кто остался в Луганске. Если сейчас из Станицы выведут войска, то здесь будет так, как уже было: отсюда уйдут банки, Новая почта, известные торговые сети, а оккупанты под любым предлогом зайдут сюда!

Они расположатся в жилых кварталах, откуда будут стрелять исподтишка. Мы станем для них живым щитом. Они уже сейчас снимают украинские флаги — наши стяги исчезают то тут, то там. И передают угрозы волонтерам: мол, мы скоро придем. И куда нам деваться в таком случае? Никто нам переселения не обещал".



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А жители поселка Золотое-4 пообещали ложиться под тяжелую технику, чтобы не допустить отвода украинских войск.

Соцработница, проживающая в Золотом-4, рассказала "Фактам":

"Я говорю нашим воинам, которые поддерживают наши акции протеста: "Нам нельзя уставать, пока не отгоним оккупанта. Мы не должны добровольно отступать от наших границ, мы должны к ним продвигаться. Так как мы на своей земле. Золотое-5 это — серая теперь зона. А Золотое-4, где я живу сейчас, получается, готовится ею стать? Этого здесь не хочет никто. Никто не верит оккупантам, которые не прекращают обстрелов. Они не разминировали ту территорию, которую заняли, и не отвели свои войска ни на шаг. Если украинские власти декларируют, что борются за каждого пленного, то почему делают заложниками жителей целых поселков — это десятки семей? Если ВСУ отойдут, то мирные жители опять окажутся н переднем крае — перед пушками оккупантов. Всех, кто за Украину, "отловят" и хорошо еще, если убьют на месте, а если будут мучить и сделают "обменным фондом"? Все, кто останутся в "серой зоне" — обречены. И, если оккупанты перейдут реку Северский Донец, то им откроется прямая дорога на Харьков..."



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На Светлодарской дуге, в городе Светлодарске, многие жители которого работают на Углегорской ТЭС, с удивлением узнали, что могут войти в "демилитаризованную зону".

Работник Углегорской ТЭС, который прожил в городе всю войну, поделился с "Фактами" опасениями земляков:

"Оккупанты палили по городу, пытаясь установить контроль над этим стратегическим объектом. Мы вынуждены были эвакуировать свои семьи. И те, кто мог себе позволить, даже после того как жены с детьми вернулись в Светлодарск, еще с год-полтора "придерживали" за собой — то есть, оплачивали арендованное в мирных регионах жилье. Настолько силен был страх оказаться в оккупации. В городе и по окраинам падали вражеские снаряды, а боестолкновения на так называемой Светлодарской дуге случаются и сейчас.

Жители Горловки и Дебальцево, которые иногда приезжают к нам в город, скупают здесь все, вплоть до батареек к фонарикам. Значит, у них там не все «ок» со снабжением, а как тогда будет у нас? Мы не искали возможности переместиться вглубь страны, потому что рядом — наши войска. Это вселяло надежду. А теперь этого не будет?"



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В Мариуполе, самом густонаселенном городе и стратегическом морском форпосте Донетчины, городская община анонсировала создание штаба сопротивления капитуляции Украины в войне с РФ и выдвинула пакет требований к украинской власти. Эти 15 требований уже подписали более 300 горожан, которые стали активными участниками вече в минувшее воскресенье, 6 октября. Аналогичные требования подписывают и в других городах Украины.



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Герой Украины, полный кавалер ордена «За мужество», легендарный разведчик Руслан Пустовойт, выступил на вече в Мариуполе:

"Прежде чем принимать какое-то решение, пусть бы приехали сюда и посидели в окопах, когда с наших позиций "300" увозят каждый день, когда продолжаем хоронить и "200". Я потерял на Широкинском направлении более десяти человек, прежде чем над Широкино появился наш флаг. В феврале 2016 года я собственноручно установил украинский флаг на школе в Широкино. За эту школу отдали свои жизни наши молодые ребята, можно сказать, наши дети.

Это ненормально — если мы отойдем на 5 км, оставив оборудованные свои позиции в Широкино, в Талаковке, в Гнутово в Бердянском. Это всего 15 км от Мариуполя. Куда мы отойдем в зиму? Я приглашаю президента и его окружение — министров, а также нардепов, провести с недельку в курортном городе Широкино, а затем построить новые фортификационные сооружения в новых точках, вгрызаясь в промерзлую землю. Если ВСУ отойдут, то невозможно будет обеспечить охрану нашей морской границы, и откроется дорога на Запорожье.

Эта земля, которую я возвращал из-под российского сапога, полита моей кровью. Я не могу допустить, чтобы российский сапог снова ее топтал. Я дважды был ранен, дважды умирал, чтобы освободить маленький клочок этой земли. Если уйдут ВСУ, то мы, ветераны и добровольцы, останемся, найдем оружие и не отойдем ни на шаг".



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6 октября в СМИ появился список населенных пунктов Донбасса, из которых планируют отвести ВСУ. Список получил проект Радио Свобода «Радио Донбасс. Реалии». Согласно этому списку, в результате отведения сил «серыми зонами» могут стать населенные пункты: Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымское, Луганское, Екатериновка и Гранитное. Частично демилитаризованными будут: поселок Талаковка, Бердянское, Старогнатовка и Зайцево — то есть, линия разграничения пройдет прямо по ним.



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Постоянно проживающий в глубинке оккупированной территории источник, рассказал "Фактам":

«Боеприпасы, горючее и запчасти для военной техники продолжают поступать нашим „братьям“ в глубокий тыл через неконтролируемые участки границы с Россией. В частности, после взрыва на складе боеприпасов в танковой части, расположенной в Донецке, 20 фур БК (боеприпасов) привезли буквально спустя два дня и не в машинах „Гумконвоя“, а просто в тентованых большегрузах, притом тенты у них были не защитного цвета, как у армейских машин. То есть это не подготовка к „прекращению войны“, это подготовка к наступлению, а в лучшем случае — к замораживанию конфликта, в ходе которого здесь останутся крупные силы российской армии».

Источник: fakty.ua







