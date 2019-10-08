В случае с моряками не было провокаций со стороны украинской власти

Дело в отношении украинских моряков, которые вернулись домой, не закрыто. Но руководитель группы адвокатов Николай Полозов, считает его бесперспективным в силу расхождения юридической и общественной позиции российского обвинения. О чем он и рассказал в своем интервью.

"Российская власть думает, что если она на одном уровне заявляет одно (обвиняет украинскую власть в провокации), а на другом - другое (объединяя моряков в преступную группу), то этого никто не заметит. Это такой фирменный стиль российских властей. — говорит Николай Полозов. — Собственно на этом они и погорели в трибунале. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. С точки зрения следователя здесь картина, мягко говоря, удивительная. Представьте себе: темнота, ничего не происходит (в голове у следователя), а потом включается свет, и вот уже организованная группа моряков с оружием на кораблях. Как они ее организовали? Где они взяли оружие? Были ли у них полномочия? Это следствие вообще не интересует".

"К тому времени украинские военные уже получили приказ возвращаться и разворачивались. И в момент, когда они уже пересекли 12-ти мильную зону, которая является внутренними водами России, российские пограничники приняли решение остановить катера стрельбой. Уже в нейтральных водах. Из автоматической пушки был открыт огонь по катеру "Бердянск". Вообще в этой истории чудо, что никто не погиб. Но даже если отвлечься от нейтральных вод, то принцип иммунитета является ключевым. И ни одно военное судно мира не может быть остановлено или задержано властями какого-то государства. Потому, что фактически нападение на военный корабль — это объявление войны. — утверждает Полозов. — Поэтому, когда встал вопрос о статусе захваченных моряков, конечно же, это была классическая ситуация применения третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Поскольку произошел вооруженный конфликт, были захвачены комбатанты иностранного государства".

"Необходимо было все решать по дипломатическим каналам и подавать иск в Международный трибунал ООН по морскому праву. Но Россия решила сначала всех захватить, а уж потом разбираться. Но всего этого можно было бы избежать. Даже после обстрела оказать морякам помощь и передать их Украине. Но было принято другое, по-видимому — политическое решение, и моряков задержали, а украинскую власть обвинили в провокации. Но в глобальном результате Россия получила санкции и решение Международного трибунала ООН с требованием немедленно освободить моряков. И именно моряки впоследствии стали хедлайнером переговоров об обмене пленными между Россией и Украиной".

"Юридически к украинской власти Россия апеллировать не стала, — продолжает адвокат. — Более того, этим процессом напрямую нарушается Конституция России, согласно которой международные договора имеют приоритет над внутренним законодательством. И даже если случился такой инцидент, стоило просто вспомнить Конституцию, разобраться и отпустить моряков. Может, тогда не пришлось бы и компенсацию платить. Кроме того, опять-таки на внешнем уровне Россия предъявляла претензии к Международному трибуналу в том, что он не имеет права рассматривать дела, связанные с военными кораблями. В то время как параллельно в Басманном суде сторона обвинения полностью отрицала наличие какой-то военной составляющей в этой "исключительно полицейской операции". Потому решение Международного трибунала о необходимости немедленно освободить моряков, было достаточно предсказуемым. Однако само дело трибуналом еще не рассмотрено".

Ранее стало известно, что Российский адвокат Новиков приобщается к защите Порошенко в ряде дел. В частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Также Полозов считает иллюзией стремление договориться с Путиным. По его мнению, политика умиротворения с диктаторами никогда не работает. Подробнее о судебных делах в РФ против украинцев читаей в интервью Инны Ведерниковой с адвокатом Николаем Полозвым "Политика умиротворения с диктаторами не работает. Забирают потом — с процентами."

Источник: zn.ua







