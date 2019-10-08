ФОПы 3-й группы хотят лишить возможности оказывать услуги

В "Слуге народа" предложили запретить физлицам-предпринимателям третьей группы оказывать услуги. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уточнил, что речь идет о повышении порогового дохода с одновременным рассмотрением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу избегать уплаты налогов.

Он сказал об этом, комментируя возможность увеличить лимит максимального дохода для третьей группы плательщиков налогов.

"Я для себя не вижу проблем и по третьей группе увеличить лимит. Первую группу собираемся реформировать, ввести патент на индивидуальную деятельность, всех самозанятых объединить с первой группой, но пока у нас концепции четкой нет", – сказал он.

Гетманцев отметил, что такое решение должно быть согласованным.

"Если говорить о третьей группе, я не понимаю, в чем проблема поднять порог. Если люди платят 5% от налоговой нагрузки, бизнес на общей системе платит меньше 5%, платит 2–3% от оборота. Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если совместить эти вещи, чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", – добавил он.

Позже политик написал в Facebook, что физлица по-прежнему будут иметь право оказывать услуги.

"Речь идет о том, как увеличить лимит для третьей группы плательщиков. Это хорошая идея. Однако существует проблема – сейчас третья группа ФЛП используется большим бизнесом для ухода от налога на доходы физлиц и единого социального взноса. Поэтому уместно рассматривать вариант повышения лимита с одновременным рассмотрением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем избегать уплаты налогов", – добавил Гетманцев.

В то же время, по его словам, пока такой предохранительный механизм не разработан.

В ст. 291.4 Налогового кодекса Украины указано, плательщики единого налога в Украине делятся на четыре группы.

Первая группа – это ФЛП, чей годовой доход не превышает 300 тыс. грн. Они работают без использования наемных сотрудников, преимущественно – в сфере розничной торговли. Ставка единого налога составляет до 10% от минимальной зарплаты.

Вторая группа состоит из физлиц-предпринимателей с годовым доходом не более 1,5 млн грн. Количество наемных работников – до 10 человек, ставка единого налога составляет до 20% от минимальной зарплаты.

Третья – это ФЛП с доходом до 5 млн грн, количество сотрудников не ограничено, ставка единого налога – 3% от дохода для плательщиков налога на добавочную стоимость, 5% – для неплательщика НДС.

К четвертой группе физлиц-предпринимателей относятся сельскохозяйственные производства, они могут нанимать на работу неограниченное количество сотрудников, налог уплачивают по ставке с гектара земли.

Во многих классификаторах видов экономической деятельности (КВЭД), по которым регистрируют ФЛП третьей группы, указано именно предоставление услуг.

Источник: gordonua







