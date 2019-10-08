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Удалось: Пашинского посадили без права на залог, его жизнь в опасности

Адвокат народного депутата Украины 8-го созыва Сергея Пашинского Андрей Федур утверждает, что безальтернативный арест его подзащитного связан с планируемым физическим уничтожением в Лукьяновском следственном изоляторе, то есть - существует реальная угроза жизни его подзащитного в СИЗО.

"Решение для нас ожидаемое, хоть и абсолютно незаконное. Мы его будем обжаловать", - сказал адвокат после оглашения решения суда.

По его словам: "Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта".

Он сообщил, что уже официально обратился в орган досудебного расследования "о немедленном обеспечении мер безопасности, так как есть реальная угроза жизни моего подзащитного".

Логика - четко согласована с ультиматумами лидеров ОРДЛО, которые требуют наказания "военных преступников", среди которых видят и Пашинского. То есть - это тоже какая-то часть перманентной ползучей измены... К тому же - решение принимал одиозный Печерский суд, который уже стал страшилкой для тех, кого за что-то преследуют по политическим мотивам ...

Больше читайте тут: "Сумеют ли Портнов и ГБР посадить Пашинського на 8 лет"



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