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Мопс Луша, самая старая собака в Украине, сумела прожить почти 20 лет

В Харькове умерла собака, официально признанная самой старой в Украине – мопс Луша скончался в возрасте 19 лет и 6 месяцев. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

"Даже имя у этой собачки исполнено любви хозяев – Луша Толстенькое Счастье... Я считаю, что такая долгая жизнь – это достойный пример любви и заботы человека. Поэтому это достижение также и ее хозяйки, Анны Гарбуз. Национальный реестр рекордов выражает благодарность за тепло и любовь, которыми она делилась с Лушей буквально до последнего ее вздоха", – написала Ветрова.

Когда Луше вручали награду в прошлом году, владелица собаки рассказывала, что она вместе с будущим мужем купила мопса еще до свадьбы. Они не представляют жизни без Луши. Говорили, что когда любимицы не станет, не планируют заводить новую собаку.

Ранее в Индии на 89-м году жизни умерла старейшая слониха в мире Дакшаяни. Слониху в Книгу рекордов Гиннеса не включили, но она стала официальным обладателем звания "бабушка слонов".

Источник: korrespondent



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