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Разведение сил сорвано, боевики диктуют свои условия

Террористические организации "ДНР" и "ЛНР", которые при поддержке России оккупировали отдельные территории Луганской и Донецкой областей, приветствовали подписание "формулы Штайнмайера". Однако они требуют не вносить никаких изменений в закон об особом статусе без согласования с ними.

"Лидеры" так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, требуют от Зеленского объяснить, что было подписано в Минске.

Террористы отметили, что они намерены вести переговоры в Минске, чтобы достичь полного контроля над управлением "республиками". Кроме того, они раскритиковали заявление Зеленского, который подчеркнул, что на оккупированных территориях выборы возможны лишь при условии четкого соблюдения Конституции Украины и украинского законодательства.

Оккупанты считают, что реализацию голосования должны определять только они, а в случае не согласования с ними "формулы Штайнмайера", проведеные выборы они сочтут "с нарушением минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны".

"И призываем господина президента Владимира Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит" , - говорится в заявлении так называемых руководителей "республик".

В общем, разведения пока не будет, но Нацкорпус и Нацгвардия все же стоят уже на страже в Золотом.

Источник: tsn.ua



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