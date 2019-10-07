Пожар в гостинице "Токио Стар": отец убил дочь с женой и поджег помещение

Пожар в одесской гостинице "Токио Стар", в котором погибло 9 человек, мог произойти из-за того, что отец убил свою 10-летнюю дочь и жену, а чтобы скрыть преступление - поджег помещение, сообщает «Думская».

В суд с соответствующим заявлением обратился местный активист Михаил Коваль. По его мнению, погибшая Валентина Длинная загадочно оказалась в помещении прачечной отеля.

«Обстоятельства начала пожара и смерти малолетней Долгой Валентины Александровны дают все основания считать, что ребенок попал в помещение прачечной на втором этаже отеля до начала пожара, - говорится в заявлении Коваля.

«Поскольку, по словам работников отеля, после открытия входной двери огонь был почти у входа в помещение прачечной, был сильным, поэтому никто, даже ребенок, даже в панике, не побежит спасаться от пожара в помещение, охваченное огнем. То есть, ребенок однозначно попал в помещение прачечной до начала пожара».

Николай Коваль предполагает, что истинные причины гибели Долгих может скрывать Александр Довгий - муж Анны и отец Валентины...

Источник: dumskaya







