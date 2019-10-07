Станет ли хитом саундтрек Вакарчука к фильму "Захар Беркут". Видео

Новая песня "Океана Эльзы" "Перевал" стала официальным саундтреком исторического экшена "Захар Беркут", который выходит в кинотеатрах уже 10 октября. Клип на песню включает кадры из фильма, а дополнительные сцены со Святославом Вакарчуком режиссер Егор Олесов снял среди декораций горного ущелья.

"История Захара Беркута и отважных тухольцев - это история об одной из главный вещей в мире - о мужестве. О мужестве мужчин, женщин, детей. О том самом мужестве, которое не раз всем нам помогало преодолеть крутые повороты судьбы и перевалы. Круто, что эту историю рассказали снова, прямо сейчас. Я уже видел рабочие материалы фильма, и это правда круто", - рассказал Вакарчук.

Согласно синопсису, действия фильма Захар Беркут разворачиваются в 1241 году. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается возле подножья. Но ночью несколько местных охотников - братья Беркуты - тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Обезумев от ярости, хан решает пойти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Но небольшая группа горных охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить врага.

Источник: apostrophe



Напомним:

Тухольцы — жители села Тухолька Сколевского района Львовской области Украина. Расположено в Карпатах в живописной долине речки Бриновки. В старые времена село называлось — Малая Тухля.







