Восемьдесят процентов украинских миллениалов считают важным психическое здоровье в условиях войны

Опрос, который проводил Красный Крест, показал, что 73% миллениалов из 15 стран, а в Украине - 81%, считают психическое здоровье в ситуациях конфликтов таким же важным, как и обеспечение людей водой, едой и кровом. Об этом сообщили в пресс-службе Международного комитета Красного Креста.

"Почти три четверти, а точнее 73% миллениалов, опрошенных в 15 странах, сказали, что удовлетворять потребность жертв войн и вооруженных конфликтов в охране психического здоровья так же важно, как обеспечивать их водой, пищей и кровом. Эти данные, взятые из опроса,.. в котором приняли участие более 15 тысяч человек в возрасте от 20 до 35 лет, показывают, что растет понимание значимости проблем психического здоровья в ситуациях конфликтов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что наибольшее количество опрошенных, которые сказали, что потребность в охране психического здоровья для жертв вооруженных конфликтов не менее важна, чем потребность в воде, пище и крове, было в Сирии – 87%. На втором месте Индонезия – 82%, а на третьем Украина – 81%.

Сказано, что в местах, пострадавших от вооруженных конфликтов, более 20% населения страдает психологическими расстройствами - от легкой депрессии и тревожности до посттравматического стрессового расстройства. В мире этот показатель в три раза ниже.

"Защита психического здоровья в условиях войны и насилия может быть не менее важной для спасения человеческих жизней, чем перевязка кровоточащих ран или предоставление чистой воды. Раны, невидимые для глаз, не менее опасны", - заявил президент МККК Петер Маурер.



Напомним:

"Миллениалы" или "Поколение Y" (поколение «игрек»; другие названия: поколение Миллениума (millennials), поколение «некст», «сетевое» поколение, миллениты, эхо-бумеры) — поколение родившихся после 1981 года, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённости в цифровые технологии. В момент появления термина "Поколение Y" противопоставлялось "Поколению X", которое соответствует предыдущему демографическому поколению. Встречается употребление термина Yllo (Young Liberty Love).







