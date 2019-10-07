"Северный поток-2" делает Европу еще более зависимой от России

Ввод в строй газопровода “Северный поток-2” увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.

“Северный поток-2” станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы“, — заявил Перри, как передает Delfi, отметив, что после ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.

Глава Минэнерго подчеркнул, что США рассматривают возможность поставлять в Европу свой газ, как “возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции”, пишет Obzor.lt.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу газа из США:

“Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе”, — сказал министр. “Мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере”, — пояснил Линкявичюс.

Источник: unn







