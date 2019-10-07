Смогут ли Портнов и ГБР посадить Пашинского на 8 лет

Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о конфликте на ночной дороге 31 декабря 2016 г., в ходе которого нардеп ранил в ногу жителя Киевщины.

"Сейчас решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в ГБР.

Дело Пашинского квалифицировали по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса: умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее потерю любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности или непоправимое уродование лица.

Теперь бывшему народному депутату грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Пашинский считает, что такие действия ГБР могут быть "местью экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова". "Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова. Реанимация старого дела в отношении меня - это прежде всего месть за то, что после Революции достоинства ему (Портнову. - "ДС") пришлось расстаться с украденными активами", - отметил он.

Напомним, по официальной версии следствия, 31 декабря 2016 г. Сергей Пашинский с женой ночью чуть не врезался в авто, которое сломалось на дороге. Между Пашинским и мужчинами, которые пытались оттащить машину с проезжей части, началась словесная перепалка.

Во время конфликта один из местных жителей, Вячеслав Химикус, вначале нецензурно обругал депутата, пригрозив, что "будет того кончать", а с его супругой вступать в половые отношения, а после того как Пашинский достал свой пистолет марки "Glock 19" и сделал предупредительный выстрел в воздух, ударил парламентария бутылкой по голове, от чего нардеп получил рану головы, потерял очки, упал и, убедившись, что Химикус собирается дальше бить его разбитой бутылкой, выстрелил тому в ногу.

В результате стрельбы Химикус получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения являются тяжелыми.

СЧледствие утверждает, что Пашинский успешно прошел детектор лжи, который доказал, что депутат действовал исключительно в целях самообороны.

3 апреля 2019 г. в СМИ появилась информация о том, что Генеральная прокуратура закрыла дело о нанесении Пашинским тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу. Однако сейчас ГБР решило снова вручить ему подозрение и добиваться заключения под стражу.

В конфликте Пашинского с Хикимусом немало людей симпатизировали пострадавшему от рук нардепа. Помимо истории со стрельбой 31 декабря 2016 г., Пашинского также систематически обвиняют в коррупционных преступлениях и злоупотреблениях, связанных с оборонной промышленностью, но эти обвинения в его адрес не подтверждаются убедительными доказательствами.



* * *

Дело о стрельбе Пашинского в "мирного" гражданина актуализовало ряд "вечных" для украинского общества проблем.

Вначале следствие целиком и полностью оправдало парламентария, который не превысил мер необходимой самообороны, а вот подстреленный им Химикус должен был привлечен к ответственности, правда лишь к административной - за мелкое хулиганство.

Хромающая логика такого решения не может не бросаться в глаза. Если, по мнению следствия, стрельба на поражение - это адекватный ответ на действия хулигана, который представлял явную угрозу для жизни и здоровья парламентария и его супруги, то квалификация его действий всего лишь как мелкое хулиганство выглядит по меньшей мере странно. Если все произошло именно так, как рассказал Пашинский, что подтвердил полиграф, то такие действия Химикуса тянут куда серьезнее, чем на мелькое хулиганство.

Разумеется, многие в Украине в версию Пашинского не слишком верят, склоняясь скорее к тому, что всесильный вооруженный депутат просто учинил расправу над рядовым гражданином и ожидаемо "отмазался". И никакие заверения следствия о том, что Пашинский успешно прошел детектор лжи, а Химикус - агрессивный тунеядец и любитель алкоголя, никого не убедят. Слишком уж не любят украинцы власть вообще и слишком сочувствуют "бедным рядовым" украинцам, которые из-за этой власти страдают.

И дело даже не в имущественном неравенстве, хотя и оно катастрофически велико, а в ментальном. Власть уже давно отдельная каста, очень свысока смотрящая на "простых людей", вопреки всем показательным заботам о судьбе народа. И потому, нардеп, даже если он ни в кого не стреляет - это в сознании масс всегда преступник и кровопийца, а если стреляет - и подавно.

Еще одна вечная проблема, которая всплыла с делом Пашинского - это законодательное урегулирование права на владение огнестрельным оружием. За время войны с Россией оружия у населения стало явно больше, разумеется, нелегального. Преступность тоже не демонстрирует тенденции к снижению. При этом рядовой гражданин все так же не имеет права легально купить себе пистолет для самообороны, а власть все также уверена, что давать людям в руки легальное оружие ни в коем случае нельзя, поскольку все перестреляют друг друга. При этом представителям "высшего сословия" огнестрел в виде подарков раздается особенно активно. Тот же Пашинский подстрелил Химикуса как раз из наградного ствола. Теперь же сторонники предоставления всем гражданам права на огнестрел получили очередной козырь, ведь получается, что депутат может отстреливаться от хулиганов, а обычный гражданин нет.

Третья проблема прямо вытекает из второй. В Украине давно нужно более внятно выписать закон о необходимой самообороне, который на сегодня выписан очень размыто и позволяет трактовать его по-разному, в том числе и в зависимости от персоны подозреваемого. Не секрет, что в случае применения огнестрельного оружия, судебная практика в Украине часто встает на сторону нападавшего, получившего вооруженный отпор...

Источник: Деловая Столица





P.S. Ну, и четвертая проблема: почему ГБР реанимировало нормально исследованное, с хорошей доказательной базой и вполне законно закрытое еще весной дело. Видимо "охота на ведьм", месть и жажда реванша сегодня зашкаливают. И главным "охотником", таким себе Ван Хельсингом от "ростовской" команды является пресловутый Андрей Портнов, который из кожи вон лезет, чтобы только посадить своих врагов подальше и на подольше...







