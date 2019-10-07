Зеленский ставит точку, но проблема остается

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию, что администрация Белого дома выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, передает информагентство "РБК-Украина", ссылаясь на японское издание Kyodo, которому глава государства дал интервью.

Так, гарант Украины заявил, что не получал никаких условий для встречи с Трампом, а именно от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в рамках действующей конституции у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования и что никаких производств по указке других государств в Украине не будет.

"Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна... Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - заявил тогда президент.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в переписке с помощником президента Украины Андреем Ермаком обещал, что Белый дом предоставит Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон в обмен на начало расследование против Байдена.

Также издание РБК-Украина писало, что американский президент Дональд Трамп согласился на июльский телефонный разговор с Владимиром Зеленским по просьбе американского министра энергетики Рика Перри. Трамп заявил, что лично не хотел звонить украинскому президенту.

Источник: rbc







