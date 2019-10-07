В "ЕС" считают непродуманным одностороннее отведение войск на Донбассе

Одностороннее отведение войск вдоль линии разграничения в Донбассе - это непродуманное стратегически и тактически поведение новой власти, которое может привести к потере Украиной своих территорий. Об этом сказала народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз в комментарии «Прямому» во время Всеукраинского вече на Майдане «Остановим капитуляция», сообщает пресс-служба политсилы.

«Я бы сейчас говорила о том, что говорят жители. В частности, волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого отказываются оставаться в городе после того, как оттуда уйдут украинские военные. Это очень ошибочный сигнал, потому что мы понимаем, что они не доверяют другой стороне, которая придет и будет их грабить. Если жители, которые находятся на линии соприкосновения, понимают это, то я не представляю, почему власть продолжает настаивать на одностороннем отводе наших военных. Одностороннее отведение осенью прямо в чистое поле... Это абсолютно непродуманная, ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории. Именно поэтому сегодня во всех городах Украины собрались люди сказать «Нет капитуляции», потому что нам не нужен мир такой ценой, ценой жизней наших военных, ценой жизней наших граждан, которые не хотят жить на территории, котораяч будет оставлена ​​нашими военными», - сказала Фриз.

Она отметила, что общество не поддерживает действий власти и это может превратиться в сопротивление.

«Ни военные, ни гражданские не поддерживают действий власти, это может вылиться в сопротивление к действиям власти. Мы говорим о необходимости остановиться и учесть мнение активных граждан, которые понимают, что такое война, которые теряли своих друзей, братьев, родных, знают, какую цену Украина в течение 6 лет заплатила за свою независимость. Мы будем бороться за свою независимость, чтобы Украина оставалась свободной, независимым и суверенным государством», - добавила Фриз.

Источник: rbc







