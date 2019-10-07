Разведение войск готовится, несмотря на протесты

Сегодня, в рамках достигнутых в Минске соглашений должно начаться разведение войск от линии соприкосновения с ОРДЛО в Петровском и Золотом. Власти заверяют, что это вполне безопасно, а за разведением будут наблюдать ОБСЕ, Нацгвардия, полиция Украины и журналисты, сообщается на сайте МВД Украины.

После разведения в Золотом "серой зоне" останется 122 дома с мирными жителями, и они сегодня в большой тревоге.

Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян во время встречи с жителями этих населенных пунктов сообщил, что в этих населенных пунктах останутся украинские полицейские. По его словам, количество сотрудников полиции на линии разграничения уже увеличено:

"Национальная полиция останется в Золотом-4 и будет работать. Сейчас здесь работают 17 наших сотрудников, здесь у нас есть отдел. Золотое-4 патрулирует подразделение патрульной службы полиции особого назначения "Свитязь", здесь работает группа быстрого реагирования Главного управления Национальной полиции. И с сегодняшнего дня мы увеличиваем наше присутствие на 19 человек, соответствующий приказ я уже дал. Также мы усиливаем свое присутствие в Катериновке", - сказал Троян.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил:

"Никто не сдает свои территории, никто не сдает своих граждан. Сегодня компонент безопасности на той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, мы будем видеть такую ​​возможность, безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, за счет правоохранителей, которые будут находиться на этой территории. Это украинская территория, на ней будут действовать законы Украины, а за соблюдением законов и безопасностью будут следить правоохранительные органы украинского государства... Мы видели разведения войск в Станице Луганской. Сегодня идет речь о разведении в Петровском и Золотом. Это даст возможность начать выполнять первый пункт минских договоренностей. То есть - завершение огня и разведение войскот линии разграничения. Если эти пункты будут выполняться, мы будем видеть реальные позитивные изменения", - добавил он.

Однако в воскресенье на митингах, которые прошли в 30 городах Украины, люди высказали свое несогласие с самим процессом "разведения", мотивируя тем, что каждая пядь украинской земли отвоевана у оккупантов потом и кровью и со своей земли отступать - нелогично и даже преступно. Если к митингующим не прислушаются, говорится в обращениях к президенту, 11 октября люди снова выйдет на майданы.

По материалам СМИ







